ARTE al CINE: Merisi-Caravaggio a Borgo Maggiore

“CARAVAGGIO L'Anima e il Sangue” stasera al CineConcordia dopo l'anteprima pomeridiana solo per un giorno il film sul genio lombardo con la voce narrante di Manuel Agnelli

Un film d'arte sull'arte tra 500 e 600 conosciuta nel mondo per opera del pittore Michelangelo Merisi da Caravaggio. Critica (consulenza di Claudio Strinati) e tecnologia (Cinemascope in formato allungato percepito in visione macro 8k) al servizio della storia (narrata in modo creativo e intimo da Manuel Agnelli degli Afterhours) in un racconto sull'artista controverso e la persona contraddittoria in bilico tra bene e male fino alla fine. Firenze, Roma, Napoli e Malta nella fuga raccontata indagando i quadri provenienti da tutto il mondo e filmati in modo originale e rivoluzionario per un docu-film divulgativo. Esperienza cinematografica “tattile” da godere con gli occhi e ascoltare col cuore nelle musiche di Matteo Curallo già candidato ai David di Donatello per THE PLACE di Genovese. Il film gode del riconoscimento della Direzione Generale del Cinema con la collaborazione di VATICAN MEDIA e dell'isola di Malta.

fz