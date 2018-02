“Bernardo di Clairvaux – Lode della nuova Cavalleria”: presentato il saggio di Franco Cardini

Evento a cura di Adolfo Morganti della Fondazione Paneuropea Sammarinese e del Grandufficiale dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Cesare Tabarrini

San Bernardo di Chiaravalle e il De Laude Novae Militiae: l'opera composta tra il 1128 e il 1136, esalta la nascita del nuovo Ordine monastico-cavalleresco dei Cavalieri Templari, a cui si richiedeva l’uso delle armi, oltre che della preghiera, contro tutti i nemici della cristianità. Viene oggi riproposta con l'introduzione, traduzione e note del saggio a cura del Professor Franco Cardini: un'analisi critica e approfondita del periodo storico di riferimento, scavando nel pensiero del monaco e teologo cristiano: un elogio sì della nuova milizia ma non un'apologia della guerra, né tanto meno l'esaltazione di uno scontro di civiltà, al netto dei possibili fraintendimenti che al giorno d'oggi tutto questo possa generare.

La pubblicazione esce in occasione del 900° anniversario della Fondazione dell'Ordine del Tempio in Gerusalemme. Ma l'insegnamento di Bernardo di Clairvaux quali elementi di attualità racchiude?

Nel video l'intervista a Franco Cardini, storico e saggista realizzata da Gianmarco Morosini.