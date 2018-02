VERDONE a San Marino va al cine e all'università

Arriva al Cineconcordia insieme alla commedia “BENEDETTA FOLLIA” anche l'autore e attore romano CARLO VERDONE la sera del venerdì 23 in sala e sabato 24 febbraio in università al Corso di Alta Formazione per una lezione magistrale sui SEGRETI DEL MESTIERE

Si sposta da noi per raccontare il suo ultimo film e raccontarsi nella vita professionale e famigliare ai ragazzi del corso universitario in audiovisivi e produzione cinematografica. CARLO VERDONE sale sul Monte con curiosità e passione per insegnarci cinema, televisione, teatro e commedia italiana in un incontro amichevole e professionale, solo per noi (fortunati!).

Lo anticipa in Italia il successo di “BENEDETTA FOLLIA” ancora una storia tutta sua e di donne (Gerini e Morante per citarne due nel passato) che cambiano la vita... questa volta è con Ilenia Pastorelli bravissima coprotagonista già apprezzatissima coatta malinconica di periferia (un tempo borgata...) in LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT. Stavolta VERDONE tra preti e cardinali è GUGLIELMO PANTALEI un sagrestano, baciapile mancato, gestore di un negozio di cose religiose. Ormai sessantenne si ritrova solo perché la moglie scappa con un'amica... per una nuova vita (e da lì è tutto dire, ricomincia la commedia... più volte con capovolgimenti di fronte, momenti esilaranti e a volte commoventi).

