I funamboli della luce: domenica pomeriggio anche per famiglie

SONICS in TOREN al Nuovo di Dogana per IDENTITÀ TEATRALI spettacolo domenica 25 febbraio alle 17.30 per il ritorno in San Marino dei famosi acrobati in tour mondiale dal 2015

Una storia, anzi un'avventura acrobatica, raccontate volando... funamboli, artisti e acrobati, della compagnia torinese I SONICS sotto la guida di Alessandro Pietrolini. Coreografie e illuminotecnica originali ormai note in tutto il mondo per i costumi di Barbero e Prudente.

Sono performer capaci di trasformare sogni e passioni in copioni scenici dipinti nell'aria con giochi di luci e colori dal bianco base su coreografie aeree.

La trama dello spettacolo si dipana nella ricerca del colore vissuto come speranza da TOREN, che crede di vivere in bianco e nero. Semplicemente cambiando il punto di vista la vita cambia... la speranza del bello diventa realtà fatta della somma di tutti i colori.

Lo spettacolo è adatto alle famiglie, che godono di uno sconto speciale al botteghino. Prevendite anche il giorno stesso della rappresentazione (domenica 25 febbraio ore 17.30) biglietteria aperta sin dal primo pomeriggio. Tutte le informazioni su www.sanmarinoteatro.sm



fz