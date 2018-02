VERDONE col NEVONE parla di SAN MARINO e dintorni...

L'attore e regista romano racconta la sua 2 giorni sammarinese tra cinema e università

Carlo Verdone al Cinema Concordia per presentare la sua ultima commedia "malincomica" BENEDETTA FOLLIA ricorda le sue visite passate sul Titano, l'affetto per il pubblico numeroso venuto ad incontrarlo e valuta il Monte, vero SET naturale, come possibile LOCATION cinematografica.

