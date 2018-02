Successo per la Fondazione Renata Tebaldi in Svizzera

Successo per la Fondazione Renata Tebaldi impegnata a Gstaad in "Omaggio all'Opera Italiana", il concerto con cui France Majoie Le Lous, ambasciatore straordinario di San Marino in Svizzera, ha voluto celebrare la Repubblica, il Concorso Internazionale di Canto che ne è fiore all'occhiello ed un selezionato pubblico di ospiti internazionali. Oltre 300 persone nella Chiesa di Saneen hanno ascoltato le voci dei tre giovani cantanti, poco più che ventenni, selezionati fra i finalisti della settima edizione del Concorso Tebaldi: Jose Coca Loza, basso di origine boliviana, Emma Posman, soprano belga, e Eunyoung Shin, soprano coreano. Hanno incantato la platea accompagnati al pianoforte dal Maestro Davide Cavalli sulle note di Verdi, Puccini, Mozart e Bellini: un vero omaggio al bel canto, nel tempio svizzero della musica, sede di festival prestigiosi e palcoscenico di artisti di fama internazionale. Il secondo tempo del Concerto è stato dedicato alla musica sinfonica, ad opera del Quatuor Resonance, che si è esibito sulle note di Chopin.