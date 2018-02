SAN MARINO CINEMA allunga con GUADAGNINO e lancia SPIELBERG causa neve...

Il cartellone film propone novità e variazioni causa emergenza maltempo al Concordia di Borgo CHIAMAMI COL TUO NOME continua; intanto arriva anche THE POST di Spielberg

La pellicola statunitense di Guadagnino subisce il cosiddetto 'ALLUNGO' di programmazione causa neve. Vista la richiesta da parte del pubblico sammarinese il film del regista turco d'origine italiana candidato all'oscar, che racconta una storia d'amore omosessuale ambientata negli anni Ottanta nel Nord Ovest d'Italia vicino ai laghi, continua fino a sabato pomeriggio (ore 17), giovedì 1 e venerdì 2 marzo compresi, alle 21.

San Marino Cinema porta, poi, per tutta la settimana cinematografica entrante sin dal sabato 3 marzo alle 21, THE POST, di Spielberg. Cronaca di un caso giornalistico che coinvolse il Pentagono sulle guerre in Indocina e in Vietnam (dal 1946 al 1967) opposto al famoso giornale di Washington di proprietà della combattiva editrice signora KAY GRAHAM in sinergia con il NEW YORK TIMES. La storia di costume delle famose testate racconta gli scottanti eventi del 1971 con la pubblicazione dei “PENTAGON PAPERS”: protagonista KATARHINE MAYER (Graham) una donna tranquilla... pronta a combattere i potenti. “Sempre al servizio degli elettori non certo degli eletti”, fino allo scandalo WATHERGATE con le dimissioni di Nixon, un decennio dopo.

fz