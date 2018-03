Il "CINEMA NOVO" dal Brazil ai cinema

Arriva in MULTISALA il documentario vincitore a Cannes nel 2016 sul “CINEMA NOVO” brasiliano per la prima volta in Italia, da lunedì 5 marzo, l'opera in editing di Eryk Rocha

Gli anni Sessanta dovevano cambiare il mondo anche in Brasile con il movimento del CINEMA NOVO: un decennio rivoluzionario che consegnò a tutti noi una nuova immagine del grande paese latinoamericano. Politica estetica cinematografica ispirata alla Nouvelle Vague e al nostro Neorealismo. Il caposcuola del gruppo 'disturbante' GLAUBER ROCHA (esule a Cuba) fu braccato dalla censura dopo il golpe militare brasiliano del 1964. Il figlio ERYK ha riproposto un documento creativo e ironico di montaggio e riedizione, premiato ovunque e vincitore a Cannes (oggi presente negli archivi del MOMA a New York), nelle sale quest'anno. Quei cineasti hanno fatto scuola creando un'ONDA LUNGA ancora ben percepibile nella cultura contemporanea.

fz