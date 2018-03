A Novafeltria la Corrida sfida il gelo

Appuntamento sabato alle 21.00 e domenica alle 16.30

A Novafeltria torna la Corrida organizzata dalla Pro loco di Novafeltria e dal Rotary Club Novafeltria Alto-Montefeltro. Neve e gelo non hanno fermato i 12 concorrenti che si sfideranno, nel teatro sociale di Novafeltria, sabato 3 marzo alle ore 21.00 e domenica 4 marzo alle ore 16.30. L' intero ricavato sarà devoluto al finanziamento per opere pubbliche del Comune. "Contribuire divertendosi" è lo slogan degli organizzatori: Pola Dore, Annamaria Aluigi e Ferruccio Fraternali. I biglietti in prevendita potranno essere acquistati venerdì 2 marzo, dalle ore 16.30 alle 19.30 e sabato 3 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 a inizio spettacolo.