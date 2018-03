Il PARADISO attende al cinema: in oltre 100 sale italiane arriva LA TERRA BUONA



Esce in tutta Italia da lunedì 5 marzo la pellicola in crowdfunding di Emanuele Caruso storia di un monaco girata e ambientato nell'ultimo paradiso naturale incontaminato al confine svizzero, la VAL GRANDE

La VAL GRANDE è nel Verbano per 152 km quadrati tocca la Svizzera e coinvolge la Val Maura nel cuneese dove buona parte delle scene sono state girate con il sostegno della Film Commission di Torino del crowdfunding e di aziende private per oltre 300 milione di euro.

Considerata la zona wilderness più grande d'Europa quella raccontata nel film e un vero paradiso naturale priva di insediamenti umani significativi, strade, luce e segni contemporanei di 'civiltà': solo un monaco - eremita benedettino ottantenne ci vive in solitudine visitato ogni tanto da Gianmaria con le provviste dopo 4 ore di cammino nei boschi. Il religioso, padre Sergio, sa vivere senza telefono (e altri media) solo tra libri e preghiera finché un giorno arrivano due giovani ospiti, disperati...

Ci fu veramente, decenni addietro, un sacerdote solitario, che ristrutturò un monastero e conservò per i compaesani 60 mila testi e scritti, come eredità del (sacro) silenzio...

