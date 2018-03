Al via la 90esima edizione della Notte degli Oscar

Tutto quello che c'è da sapere sugli Academy Awards

La cerimonia più famosa del mondo del cinema si avvicina, a Los Angeles, si svolgeranno gli Oscar 2018. La cerimonia di premiazione avrà inizio alle 17:00 di Los Angeles e sarà trasmessa in diretta in Italia alle 2:00 nella notte tra il 4 e il 5 marzo.



L'evento sarà presentato per la seconda volta da Jimmy Kimmel in un anno in cui Hollywood è stato travolto da diversi scandali per molestie sessuali che hanno portato ad esclusioni importanti, fra cui quella di Kevin Spacey, sostituito nel film “Tutti i soldi del mondo” da Christopher Plummer (a sua volta candidato all'Oscar) e di James Franco che era fra i favoriti per l'Oscar di Miglior attore protagonista “The Disaster Artist”, dopo aver trionfato ai Golden Globe.



I due film favoriti per la corsa sembrano essere “La Forma dell’Acqua” e “Tre Manifesti a Ebbing, Missouri”, che hanno ottenuto rispettivamente 13 e 7 candidature.



Il regista italiano Luca Guadagnino ha conquistato 4 nomination per il suo film “Chiamami col tuo nome”: Miglior film, Miglior attore protagonista (Timothée Chalamet), Miglior sceneggiatura non originale (scritta da James Ivory) e Miglior canzone.

Anche la friuliana Alessandra Querzola concorre per il premio di Miglior scenografia per il film “Blade Runner 2049”.



Di seguito l'elenco delle nomination:



Miglior film

Chiamami col tuo nome - Peter Spears, Luca Guadagnino, Emilie Georges e Marco Morabito

Dunkirk - di Emma Thomas e Christopher Nolan

Il filo nascosto – JoAnne Sellar, Paul Thomas Anderson, Megan Ellison e Daniel Lupi

La forma dell’acqua – The Shape of Water (The Shape of Water) – di Guillermo del Toro e J. Miles Dale

Lady Bird – Scott Rudin, Eli Bush e Evelyn O’Neill

L’ora più buia - Tim Bevan, Eric Fellner, Lisa Bruce, Anthony McCarten e Douglas Urbanski

The Post – Amy Pascal, Steven Spielberg e Kristie Macosko Krieger

Scappa – Get Out – Sean McKittrick, Jason Blum, Edward H. Hamm Jr. e Jordan Peele

Tre manifesti a Ebbing, Missouri – Graham Broadbent, Pete Czernin e Martin McDonagh



Miglior Regia

Dunkirk - Christopher Nolan

Lady Bird - Greta Gerwig

La Forma dell’Acqua - Guillermo del Toro

Scappa – Get Out - Jordan Peele

Il Filo Nascosto - Paul Thomas Anderson



Miglior Attore Protagonista

Il Filo Nascosto - Daniel Day-Lewis

Scappa – Get Out - Daniel Kaluuya

Roman J. Israel, Esq. - Denzel Washington

L’ora più buia - Gary Oldman

Chiamami col tuo nome - Timothee Chalamet



Miglior Attrice Protagonista

Tre manifesti a Ebbing, Missouri - Frances McDormand

I, Tonya - Margot Robbie

The Post - Meryl Streep

La Forma dell’Acqua - Sally Hawkins

Lady Bird - Saoirse Ronan



Miglior Attore non Protagonista

Tutti i soldi del mondo - Christopher Plummer

La Forma dell’Acqua - Richard Jenkins

The Florida Project - Willem Dafoe

Tre manifesti a Ebbing, Missouri - Sam Rockwell

Tre manifesti a Ebbing, Missouri - Woody Harrelson



Miglior Attrice non Protagonista

I, Tonya - Allison Janney

Lady Bird - Laurie Metcalf

Il Filo Nascosto - Lesley Manville

Mudbound - Mary J. Blige

La Forma dell’Acqua - Octavia Spencer



Miglior Sceneggiatura Originale

Lady Bird - Greta Gerwig

Scappa – Get Out - Jordan Peele

The Big Sick - Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon

La Forma dell’Acqua - Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

Tre manifesti a Ebbing, Missouri - Martin McDonagh



Miglior Sceneggiatura non Originale

Chiamami col tuo nome - James Ivory

Logan – The Wolverine - James Mangold, Scott Frank, Michael Green

Molly’s Game - Aaron Sorkin

Mudbound - Dee Rees, Virgil Williams

The Disaster Artist - Scott Neustadter, Michael H. Weber



Miglior Film Straniero

L’insulto

Loveless

Corpo e Anima

The Square

Una donna fantastica



Miglior film d’Animazione

Coco - Lee Unkrich, Darla K. Anderson

Ferdinand - Carlos Saldanha

Loving Vincent - Ivan Mactaggart, Dorota Kobiela, Hugh Welchman

Baby Boss - Tom McGrath, Ramsey Ann Naito

The Breadwinner - Nora Twomey, Anthony Leo



Miglior Fotografia

Blade Runner 2049 - Roger Deakins

L’ora più buia - Bruno Delbonnel

Dunkirk - Hoyte Van Hoytema

Mudbound - Rachel Morrison

La Forma dell’Acqua - Dan Laustsen



Miglior Scenografia

La Bella e la Bestia - Sarah Greenwood, Katie Spencer

Blade Runner 2049 - Dennis Gassner, Alessandra Querzola

L’ora più buia - Sarah Greenwood, Katie Spencer

Dunkirk - Nathan Crowley, Gary Fettis

La Forma dell’Acqua - Paul D. Austerberry, Shane Vieau, Jeffrey A. Melvin



Miglior Montaggio

Baby Driver – Il Genio della Fuga - Paul Machliss, Jonathan Amos

Dunkirk - Lee Smith

I, Tonya - Tatiana S. Riegel

La Forma dell’Acqua - Sidney Wolinsky

Tre manifesti a Ebbing, Missouri - Jon Gregory



Miglior Colonna Sonora

Dunkirk - Hans Zimmer

Il Filo Nascosto - Jonny Greenwood

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - John Williams

La Forma dell’Acqua - Alexandre Desplat

Tre manifesti a Ebbing, Missouri - Carter Burwell



Miglior Canzone

Chiamami col tuo nome - Sufjan Stevens – The Mystery of Love

Coco - Kirsten Anderson-Lopez, Robert Lopez – Remember Me

Marshall - Common, Andra Day – Stand Up for Something

Mudbound - Mary J. Blige, Raphael Saadiq – Mighty River

The Greatest Showman - Benj Pasek, Justin Paul – This is Me



Migliori Effetti Speciali

Blade Runner 2049 - Lam Pau, John Nelson, Gerd Nefzer, Richard R. Hoover

Guardiani della Galassia Vol. 2 - Daniel Sudick, Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner

Kong: Skull Island - Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza, Michael Meinardus

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Chris Corbould, Neal Scanlan, Ben Morris, Michael Mulholland

The War – Il Pianeta delle Scimmie - Dan Lemmon, Joe Letteri, Daniel Barrett, Joel Whist



Miglior Sonoro

Baby Driver – Il Genio della Fuga - Julian Slater, Mary H. Ellis, Tim Cavagin

Blade Runner 2049 - Ron Bartlett, Mac Ruth, Doug Hemphill

Dunkirk - Gary A. Rizzo, Gregg Landaker, Mark Weingarten

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Ren Klyce, Stuart Wilson, David Parker, Michael Semanick

La Forma dell’Acqua - Christian T. Cooke, Glen Gauthier, Brad Zoern



Miglior Montaggio Sonoro

Baby Driver – Il Genio della Fuga - Julian Slater

Blade Runner 2049 - Mark A. Mangini, Theo Green

Dunkirk - Richard King, Alex Gibson

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Matthew Wood, Ren Klyce

La Forma dell’Acqua - Nelson Ferreira, Nathan Robitaille



Migliori Costumi

La Bella e la Bestia - Jacqueline Durran

L’ora più buia - Jacqueline Durran

Il Filo Nascosto - Mark Bridges

La Forma dell’Acqua - Luis Sequeira

Vittoria e Abdul - Consolata Boyle



Miglior Trucco e Acconciatura

L’ora più buia - Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick

Vittoria e Abdul - Daniel Phillips, Loulia Sheppard

Wonder - Arjen Tuiten



Miglior Documentario

ABACUS: Small Enough to Jail - Steve James, Julie Goldman, Mark Mitten

Visages, visages - Agnès Varda, Rosalie Varda, Jr.

Icarus - Dan Cogan, Bryan Fogel

Last Men in Aleppo - Feras Fayyad, Kareem Abeed, Soeren Steen Jespersen

Strong Island - Joslyn Barnes, Yance Ford



Miglior Cortometraggio Documentario

Edith+Eddie - Thomas Lee Wright, Laura Checkoway

Heaven is a Traffic Jam On The 405 - Frank Stiefel

Heroin(e - Elaine Mcmillion Sheldon, Kerrin Sheldon

Knife Skills - Thomas Lennon

Traffic Stop - David Heilbroner, Kate Davis



Miglior Cortometraggio

DeKalb Elementary - Reed Van Dyk

My Nephew Emmett - Kevin Wilson Jr.

The Eleven O’Clock - Josh Lawson, Derin Seale

The Silent Child - Chris Overton, Rachel Shenton

Watu Wote: All of Us - Katja Benrath, Tobias Rosen



Miglior Cortometraggio Animato

Dear Basketball - Kobe Bryant, Glen Keane

Garden Party - Victor Caire, Gabriel Grapperon

Lou - Dave Mullins, Dana Murray

Negative Space - Ru Kuwahata, Max Porter

Revolting Rhymes - Jan Lachauer, Jakob Schuh



