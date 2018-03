Oscar nel segno di Guillermo del Toro, 4 premi a "La forma dell'acqua"

Delusione per l'Italia, una sola statuetta per "Chiamami col tuo nome"

In una serata degli Oscar che ha rispettato tutti i pronostici dei bookmakers e che non ha riservato sorprese o scossoni il vincitore è stato 'La Forma dell'acqua' di Guillermo del Toro che ha vinto quattro Oscar, tra cui quello per il miglior film e la migliore regia. Delusione per l'Italia con Luca Guadagnino il cui film 'Chiamami col tuo nome' ha vinto solo per la migliore sceneggiatura non originale firmata da James Ivory, e Alessandra Querzola, nominata per le scenografie di Blade Runner 2049, sconfitta da La forma dell'acqua. Tre premi per 'Dunkirk'. Miglior attore Gary Oldman, miglior attrice Frances McDormand.