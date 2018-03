LABORATORI MEDIE 2018: alto gradimento!

La “Settimana di Laboratori” scolastici alle Scuole Medie anche quest'anno ha proposto nuovi percorsi didattici e di sperimentazione interessanti

Oltre 900 studenti guidati dagli insegnati hanno lavorato su un'offerta ampia di materie che vanno dalla comunicazione allo spettacolo compresi grafica, fumetto, fotografia e artigianato in generale. I laboratori scientifici e matematici accompagnano quelli artistici e artigianali in una miscellanea creativa molto stimolante per gli alunni. I docenti coadiuvati da esperti e professionisti di settore hanno lavorato nelle due sedi di Fonte dell'Ovo e Serravalle. I corsi intensivi improntati sul metodo dell' IMPARANDO E FACENDO sono impostati su criteri didattici alternativi aperti alle lingue privilegiando l'inglese. Insomma, una “full immersion” già molto apprezzata anche dalle famiglie lo scorso anno e ancor più valorizzata per offerta formativa quest'anno. La settimana scolastica si conclude venerdì 9 marzo nel plesso serravallese riscuotendo già ora un alto gradimento da parte dei ragazzi.

fz