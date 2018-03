MATERNITY di DONNE (mamme) BELLE in the SINGING FAMILY

Otto Marzo speciale nel Ridotto e in Teatro al Titano per la Rassegna Sperimental(a)mente dalle 19.30 in poi con spettacolo alle 21 un lungo happening, apericena e convivio, per la festa della donna la pièce teatrale, SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO

Isabella Cecchi e Francesca Censi sono in MATERNITY BLEUS spettacolo di e per, fatto da, sole DONNE per soli uomini... soprattutto quelli capaci di imparare ridendoci su con ironia e leggerezza (se ancora ci sono...). Insomma Singing Family: tutto quello che un uomo dovrebbe sapere sul parto e dintorni, depressione post partum compresa.

In prosa comica a volte si dicono le giuste verità che riguardano nascita, psiche e nuove vite.

In sala d'aspetto la dolce attesa diventa metafora del vissuto tra due donne diverse in tutto ma uguali nel parto (desideri, paure, dubbi e aspettative): il gesto che genera la vita e la complicità femminile, producono anche in scena, “una spassosa e intensa amicizia sul filo della depressione...”.

fz