VINCE il MAGO GABRIEL: pronostica i risultati elettorali 20 giorni prima delle elezioni

Esperimento mnemonico di visione a distanza per GABRIELE MERLI noto ideatore sammarinese del FESTIVAL DELLA MAGIA alla XXI Edizione nel weekend (9/10/11 marzo)

Il Mago Gabriel, al secolo Gabriele Merli, non ha deluso le aspettative del pubblico. Ha azzeccato le previsioni politiche circostanziando risultati e orientamenti partitici addirittura locali. Il 12 febbraio scorso in occasione della presentazione pubblica del FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA del prossimo 9/10/11 marzo aveva pronosticato i vincitori. Risultati sigillati in un bauletto, addirittura dentro una bottiglia chiusa con la cera davanti alla stampa, contenenti il responso elettorale italiano. M5Stelle primo partito, vittoria del Centro Destra e caduta del PD anche a Rimini e Pesaro. Come annunciato, oggi 7 MARZO in mattinata, davanti alle nostre telecamere e ai fotografi, GABRIEL, ha rivelato la sua personalissima “visione telepatica temporale” scritta a mano su 2 messaggi con gli esatti risultati in dettaglio.

