LABORATORI MEDIE ultimo atto

Alla scuola serravallese si conclude l'apprezzatissima esperienza formative e creativa del 2018

LABORATORI 2018 delle SCUOLE MEDIE ultimo atto al plesso di SERRAVALLE. Finiscono anche quest'anno i 38 corsi intensivi settimanali in tutti i campi nonostante le difficoltà a causa del nevone. Gruppi di lavoro in materie scientifiche, artistiche e artigianali, che hanno toccato davvero tutti i settori della conoscenza esperienziale. Tanti i LABORATORI in FULL IMMERSION condotti da esperti e docenti secondo il metodo dell'IMPARARE FACENDO. Nella sede scolastica serravallese l'esperienza formativa e creativa finale è stata anche qui come in FONTE dell'OVO molto partecipata e apprezzata da ragazzi e ragazze.

fz