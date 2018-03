RADIO ART SYMPOSIUM: torna JOHN CAGE in un RSMhappening targato Usmaradio

La Radio dell'Ateneo tra università e teatro in Città propone la SCUOLA DI RADIOFONIA in un progetto-laboratorio

Usmaradio, la Radio dell'Ateneo, festeggia il suo primo anno di vita in UniRSM con JOHN CAGE. RADIO ART SYMPOSIUM è un simposio-laboratorio ispirato al TRENO DI CAGE di 40 anni fa e al FESTIVAL ARTE ASCOLTO -LADA di 20 anni fa. Esperienza multimediale aperta alla sperimentazione tra arte contemporanea e musica pionieristica. I progetti in performance itineranti furono portate dagli anni Settanta in poi nel riminese e sul Monte dagli artisti statunitensi guidati da CAGE. Il nostro è un HAPPENING di 3 giorni fino alla conversazione finale con installazione sonora di DOMENICA 11 marzo mattina. Ricerca acustica e musicale tratte dagli studi di Fonologia anni 50 creati dalla RAI di Milano con BERIO e MADERNA. San Marino presenta la sua SCUOLA DI RADIOFONIA all'interno della manifestazione coordinata da PACI DALÒ e ZIMMERMANN dove si fa formazione per artisti, tecnici e studiosi. Dal SANTA CHIARA al TEATRO TITANO il centro storico si anima con spettacoli e show musicali. Stasera alle 21.30 nel teatro di Città i MOKADELIC autori e arrangiatori delle colonne sonore di GOMORRA. Sabato 10 marzo alle 22, invece, il concertone commemorativo CAGETOWN.

fz