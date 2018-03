Cinebimbi a Borgo Maggiore la pomeridiana per ragazzi

Spazio cinematografico del weekend per famiglie e bambini con “BELLE & SEBASTIAN amici per sempre” SAN MARINO CINEMA propone al CONCORDIA, oggi alle 17.30 e domani anche alle 15, la famosa saga di Cécile Aubry

Ultimo capitolo della storia francese tratta da una serie televisiva protagonista SEBASTIAN, figlio di Lisa una gitana morta precocemente, che stavolta torna nel racconto ( e nei ricordi dei personaggi). Stravince César, vecchio nonno brontolone, tutore adottivo del ragazzo oggi dodicenne abbandonato anche da papà Pierre precedentemente legato alla mamma. Elementi famigliari che tornano ciclicamente nelle tre parti della sceneggiatura proprio come piace al grande pubblico cine-tv.

BELLE, cane di razza PATOU con figliolanza, la fanno sempre da padroni nella quotidianità selvaggia delle montagne nonostante i cambiamenti che avanzano: la vecchiaia e l'adolescenza, il tempo dell'età adulta, che si avvicina, d'altronde, “nell'ordine delle cose” - sentenzia il narratore.

Rimangono le dolci ambientazioni alpine del dopoguerra e la decadenza del tempo nelle “macchine di morte” lasciate lì dai nazi. Vince comunque la speranza di chi cresce come i cuccioli di BELLE. Staranno sempre tutti insieme pronti a viaggiare addirittura in aereo verso (la libertà) il CANADA.

fz