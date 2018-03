A Serravalle l'ultima commedia dialettale di Stefano Palmucci

"Un scartoz ad busgji" in scena stasera e domani con "La Rumagnola"

Questa sera alle 21 all'Auditorium Little Tony – Sala Polivalente di Serravalle – va in scena la nuova commedia dialettale di Stefano Palmucci intitolata “Un scartoz ad busgji” - un cartoccio di bugie. A metterla in scena la compagnia “La Rumagnola” di Bagnacavallo, che per la quarta volta ha scelto un allestimento teatrale dell'autore sammarinese. Stefano Palmucci negli anni è diventato uno dei commediografi più apprezzati e rappresentati nel settore amatoriale, basti dire che nei primi due mesi del 2018 può vantare già 60 rappresentazioni delle sue commedie: in media più di una al giorno. I biglietti – eventualmente rimasti dalla prevendita – si potranno acquistare da un'ora prima della rappresentazione, all'ingresso della Sala Polivalente. La commedia sarà replicata domani alle 15:30.