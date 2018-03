Design e musica: all'Università di San Marino sale in cattedra Saturnino

Il celebre bassista ha partecipato a un seminario al Santa Chiara.

“E' un ruolo apparentemente nell'ombra, ma se manca poi non balli più”. E' la sintesi usata da Saturnino Celani, musicista da anni vicino a Jovanotti, per descrivere la sua figura, quella del bassista.



“L'ombelico del mondo” e “Penso positivo” sono delle due canzoni simbolo della musica italiana cui ha contribuito l'artista. Un musicista dal palco alla cattedra per parlare di design e musica, perché quelli che sembrano due mondi diversi in realtà possono correre sugli stessi binari.



Lorenzo Palmieri, docente del corso di design all'Università di San Marino, è il creatore di una delle ultime chitarre di una star come Lou Reed. Al Santa Chiara si è ragionato sul mondo contemporaneo della musica, per capire come il design si intrecci alle performance artistiche.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista di Silvia Sacchi a Saturnino