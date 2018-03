GAMING AMUSEMENT SPRING 2018: al via la Fiera dei giochi

ENADA PRIMAVERA alla 30esima edizione rimninesei fino a venerdì 16 marzo la kermesse del gioco in tutte le sue forme

Si attendono circa 25mila operatori e tanti visitatori di settore per la fiera leader del Sud Europa. La cosiddetta “filiera del gioco” comprende attrezzature, servizi e tecnologie oltre all'arredamento, dell'industria del divertimento. Dopo il taglio del nastro le novità del 2018 direttamente dalle aziende espositrici che incontrano i buyer internazionali. 4 padiglioni occupati da ogni sorta di prodotto ludico legato anche a sale giochi e bingo. Dibattiti e confronti sul gioco legale e responsabile anche in rete. In mattinata l'inaugurazione ufficiale davanti al presidente della Camera di Commercio di Rimini e Forlì - Cesena Fabrizio Moretti e la conferenza d'apertura del presidente IEG (Italian Exhibition Group) Lorenzo Cagnoni.



fz



Interviste con:

Raffaele Curcio Presidente SAPAR

Salvatore Caronia Direttore Giochi del Titano