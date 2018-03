L'aiuto agli ultimi direttamente dai REGGENTI

I Reggenti hanno ricevuto in udienza i beneficiari delle associazioni ONLUS a cui è andato il ricavato del CONCERTO DI NATALE e il gettone dei presenza del Consiglio Grande oltre a un loro diretto contributo in denaro

FONDAZIONE CENTRO ANCH'IO e ASSOCIAZIONE CARITÀ SENZA CONFINI sono le ONLUS di riferimento dei 2 progetti solidali secondo gli obiettivi della CONVENZIONE ONU per i diritti delle persone disabili in un'ottica inclusiva che comprende la condivisione senza barriere umanitarie anche di bambini e malati del Terzo Mondo.

Il Segretario alla Sanità Franco Santi ha riassunto davanti alla REGGENZA principi e obiettivi del centro sammarinese sulla disabilità e della storica associazione per gli aiuti umanitari in Africa, che proprio domenica 25 marzo tieni l'incontro annuale di sostegno.

I CAPI di STATO hanno fortemente voluto l'iniziativa e sostenuto caldamente queste realtà del paese conosciute e apprezzate da tutti i cittadini.

fz