Forum del Dialogo: giovani e meno giovani a confronto per affrontare la società

L'evento venerdì 16 e sabato 17 marzo a Serravalle.

Non una kermesse con ospiti, ma uno spazio in cui studiosi, esperti e gente comune si confrontano sui cambiamenti nella società, per affrontare il mondo attuale. E' la proposta del Forum del Dialogo, arrivato alla terza edizione. Domani e sabato, all'auditorium della scuola media di Serravalle, si discuterà di interazione tra generazioni.



“Giovani e adulti: parti o controparti di questa società complessa?”, il tema del nuovo Forum al quale prenderanno parte accademici e personaggi come la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, il sociologo Ilvio Diamanti e Mor Khoundia Gueye del Ministero della Gioventù del Senegal.



Sono una ventina le associazioni culturali che hanno collaborato per realizzare l'evento. Una manifestazione che sarà arricchita dalle testimonianze dei ragazzi delle scuole sammarinesi e italiane, dalle esperienze dalle organizzazioni che assistono chi si trova in difficoltà e da altre realtà che contribuiscono allo sviluppo culturale della società. Il Comites è l'associazione alla quale, quest'anno, spetta la titolarità organizzativa e amministrativa di un Forum che potrebbe uscire dai confini sammarinesi.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Renato Di Nubila (responsabile scientifico del Forum) e a Diego Renzi (presidente Comites San Marino)