Annuario della scuola superiore: ogni volta un pezzo di storia sammarinese

La nuova edizione è stata presentata alla Reggenza.

La prima edizione per l'anno scolastico 1958-59 su iniziativa del docente Francesco Balsimelli. Da quel momento, ogni annuario della Scuola superiore sammarinese ha raccontato un frammento della storia dell'istituto. A Palazzo Pubblico è stata consegnata alla Reggenza l'ultima uscita del documento.



“Una testimonianza importante” l'ha definita il segretario di Stato all'Istruzione, Marco Podeschi, presente all'udienza con i capi di Stato insieme alla dirigente, Maria Luisa Rondelli, e a rappresentanti di studenti e insegnanti.



Tra le righe dell'annuario rivivono le esperienze degli ex allievi che scrivono di storia sammarinese e di vita sociale del Paese. Sono solo alcuni dei contenuti di quello che la Dirigente ha definito “un libro della mente e del cuore”.



Nel tardo pomeriggio, al teatro Titano, la musica della San Marino Concert Band con una cerimonia per salutare il personale appena andato in pensione. E un ritorno al passato, con la partecipazione degli studenti che si sono diplomati 50 anni fa, nell'anno scolastico '66-'67.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista alla preside Maria Luisa Rondelli