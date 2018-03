I Giovedì dell'arte in San Marino

Continua il ciclo di lezioni magistrali ai musei ideato da Paolo Rondelli a cura di Alessandro Giovanardi

Secondo appuntamento di marzo per la seconda edizione delle CONVERSAZIONI D'ARTE TRA MEDIOEVO E RINASCMIENTO promossa degli Istituti Culturali in Pinacoteca San Francesco. Suor Maria Gloria Riva, abadessa di clausura ed esperta d'arte sacra, ha raccontato il “giardino rinascimentale”. Al museo ha indagato divulgando l'opera del COTIGNOLA nel quadro dei Musei di Stato. La famosa pala dell'IMMACOLATA CONCEZIONE con sant'Anselmo e Agostino ha fatto da traccia per la narrazione sacra della suora davanti a un pubblico attento. Prossimo appuntamento con i nostri “tesori svelati” di proprietà pubblica sarà giovedì 19 aprile alle 18 sulla “luce e la PIEVE” relatore lo storico dell'architettura Johnny Farabegoli.

