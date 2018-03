Primo giorno di Forum del Dialogo: dibattito, conflitti e nativi digitali

Al centro il confronto tra giovani e meno giovani.

Un tempo l'adulto era quello che sapeva come affrontare la vita e il giovane quello che doveva ancora impararlo. Oggi la distanza tra una generazione e l'altra sembra maggiore, specie se i più piccoli sono nativi digitali. Al Forum del Dialogo dibattito aperto tra studiosi e persone comuni, per cercare idee per affrontare la società che cambia.



La giornata si è aperta con l'udienza, a Palazzo Pubblico, con i Capitani Reggenti. Nel pomeriggio, a Serravalle, il saluto delle istituzioni e l'avvio del dibattito. Nella nostra epoca bastano pochi anni di differenza tra un ragazzo e l'altro per notare delle differenze generazionali, ha spiegato Carlo Buzzi, dell'Università di Trento. Allora, bisogna riuscire a comunicare.



"Perché oggi c'è poco conflitto tra generazioni?”, si chiede Carmen Leccardi, dell'Ateneo di Milano Bicocca. La risposta, secondo la sociologa, è che la società non consente ai giovani di lavorare e rendersi indipendenti.



La psicoterapeuta Maria Rita Parsi ha posto l'accento soprattutto sui diritti dei bambini che ancora oggi non vengono rispettati. L'attenzione va poi a Internet, uno strumento che gli adulti dovrebbero conoscere perché, in certi casi, la Rete diventa fonte di informazioni e di esempi per ragazzi inconsapevoli.



I lavori si sono chiusi con l'intervento del vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi. Domani la seconda e ultima giornata di "dialogo".



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi