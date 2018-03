17 marzo 1967: i Peanuts conquistano la copertina di 'Life'

I celebri personaggi di Shultz da strisce diventano fenomeno di costume e conquistano 51 anni fa la copertina del giornale più famoso d'America.

Bel riconoscimento per Linus e Charlie Bronwn. Sono proprio loro a campeggiare in 'prima'.

Nati dalla penna di Charles Schulz, esordirono nel 1950 in simultanea su una serie di grandi quotidiani statunitensi, dal Washington Post al Chicago Tribune. Erano rivoluzionari, quei bambini che parlavano come adulti.



Poi, un decennio dopo, i Peanuts sarebbero divenuti dirompente fenomeno di costume planetario, nei cui dubbi e modi di dire un’intera generazione si sarebbe riconosciuta: «Felicità è un cucciolo caldo», «Era una notte buia e tempestosa»... E poi l’attesa del Grande Cocomero…