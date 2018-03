AVSI sammarinese per AMORE del REALE progetta in DESIDERIO dei giovani

CENA della SOLIDARIETÀ serata annuale organizzata da AVSI SAN MARINO per il sostegno a distanza nella capitale KAMPALA in Uganda insieme alla Compagnia delle Opere

Soci e simpatizzanti del Volontariato Internazionale hanno raccolto fondi e aiuti per il sostegno educativo, l'assistenza sociale e sanitaria in Africa. Sono 23 i ragazzi seguiti dai sammarinesi nelle strutture AVSI di Kampala. Ormai da decenni San Marino aiuta concretamente i 2 centri educativi per i giovani, spesso soli e abbandonati dai genitori, intitolati a don LUIGI GIUSSANI. Marco Trevisan, responsabile SAD nella capitale, ha portato la sua testimonianza ormai trentennale direttamente in Repubblica. Il capo del progetto ha raccontato la missione “del fare casa e dare a ragazzi e ragazze un futuro desiderabile” che realizzi tutti. L'incontro nasce per conoscere e toccare con mano la realtà che da anni coinvolge persone e famiglie dei 2 paesi. In mattinata Trevisan ha incontrato alcune classi delle superiori di Città. I liceali più interessati alla esperienza educativa di condivisione attraverso l'Associazione Studentesca sostengono a distanza uno studente bisognoso di Kampala.

