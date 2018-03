Al CINERSM con i cartoni primitivi

CineBimbi, pomeriggi al Concordia, con I PRIMITIVI di Nick Park quello di “Galline in fuga”

Questi nuovi cavernicoli nulla hanno a che vedere con i Flintstones o i Croods: I PRIMITIVI dagli occhi a palla sono in plastilina animati con la storica tecnica passo uno in stop-motion. Semplici nella loro perfezione creati in 273 pupazzi da oltre 20 artisti in anni di lavoro.

Una bizzarra tribù dell'Età della Pietra che si affronta in 2 squadre in una preistorica partita di calcio dove i ralenti e il replay son fatti coi burattini (tutto da ridere e da guardare con attenzione).

Arriverà dall'altro mondo, GINNA, l'allenatrice di sostegno che farà vincere gli ultimi...

La donna nel mondo antico non può giocare a calcio ma allenando può soverchiare il mondo dei pre-potenti... senza svilire la tradizione e facendo perno proprio sul passato tramandato.

Cast intaliano di doppiatori di prim'ordine: SCAMARCIO, CORTELLESI, GREG e CORRADO GUZZANTI oltre allo chef RUBIO.

