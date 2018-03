Recitarsuonado J.LONDON un venerdì notte a San Marino

Appuntamento con la rassegna teatrale MICROPHONIE al Titano CONCERTO PER “JACK LONDON”, ieri, un melodramma jazz di successo

GAME, storie di boxe e amore viste dal cronista sportivo dell'epoca, JACK LONDON, scrittore avventuroso famoso per i romanzi ZANNA BIANCA e IL RICHIAMO DELLA FORESTA. Un melodramma jazz cadenzato dalla tromba di Fabrizio Bosso che ha davvero “l'argento vivo” addosso come dicono gli estimatori. Contrappunti melodici direttamente dalle mani sulla fisarmonica 'puntinata' e 'chiusaperte' del virtuoso Luciano Biondini. Narratore e interprete dello spettacolo, liberamente tratto dal libro GAME, Silvio Castiglioni, attore e regista, già direttore del Festival di Santarcangelo. Un melodramma jazz tra due innamorati con al centro il ring. Perché LONDON considerava il “tirar di pugno” un'arte antica fuori dagli schemi esattamente come la musica jazz.

Intervista con SILVIO CASTIGLIONI Attore-Regista