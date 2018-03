Il book crossing arriva a Fiorentino: in 4 casette libero scambio di libri e idee

Il book crossing arriva a Fiorentino. Da oggi sarà possibile scambiarsi libri, pensieri e commenti sulle opere letterarie dei generi più diversi. Tutto in modo gratuito. In quattro casette sarà possibile trovare i volumi che il cittadino potrà prendere in prestito con l'impegno di restituirli, magari arricchiti di impressioni da scrivere nei segnalibri messi a disposizione.



I punti in cui raccogliere e restituire i volumi sono in piazza 12 Ottobre, al parco in zona Gualdre, nel parco Cuorevita della case popolari e al parco vicino al campo di bocce al centro sociale. L'idea è di diffondere la cultura facilitando l'accesso alla lettura in luoghi pubblici frequentati da persone di tutte le età. Periodicamente i titoli saranno aggiornati. I promotori del progetto sperano che la pratica si diffonda, in futuro, in altre zone della Repubblica.



