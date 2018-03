La CASA del film di MUCCINO è a Ischia ma TUTTI BENE a San Marino Cinema

A CASA TUTTI BENE per San Marino Cinema una settimana cinematografica con l'ultima commedia amara di Gabriele Muccino interamente girata e ambientata nella sua isola

Sembra di sfogliare un espositore di cartoline della splendida isola campana d'origine della mamma del regista (ISCHIA, la sua Itaca o forse l'Isola che non c'è più - almeno per lui) girato a diverse velocità come la storia famigliare di Muccino, che di famiglia non ha proprio niente se non i vecchi genitori sbiaditi e goffi (il nostro Marescotti e l'inossidabile Sandrelli), nonni dopo 50 anni di matrimonio vero. Gli attoroni ci sono tutti, almeno i suoi preferiti (tranne il fratello Silvio), addirittura Sandra Milo. Le musica rielaborate e cantate dai protagonisti, anche in coretto a cappella, sono del mitico Nicola Piovani tornato al cinema solo per Muccino a sua volta sbarcato in Italia dopo 12 anni 'americani'. Convivenza allargata di ex un po' in tutti i ruoli coniugali e parentali. Forzatamente insieme in una burrasca di sentimenti e affetti spinti dal mare grossa a stare uniti a forza...

Parenti serpenti con l'estate addosso alla ricerca della felicità dove qualcuno si bacia ancora... per niente.

Resta il fascino intramontabile di ISCHIA, che fa innamorare ancora.



fz