Ims: a Serravalle la "pacifica invasione" dei musicisti trentini

L'hanno chiamata “la pacifica invasione”. Sono i 100 giovani musicisti trentini della Playday Orchestra arrivati nel weekend a San Marino per il gemellaggio con i colleghi dell'Istituto musicale sammarinese.



Questo pomeriggio all'auditorium Little Tony di Serravalle è andato in scena un concerto che celebra la collaborazione tra le due realtà. L'orchestra ha eseguito un repertorio brillante con trascrizioni dai Beatles ai Queen fino ai Guns N' Roses. Il gemellaggio è stato siglato a Rovereto nel novembre del 2017.



