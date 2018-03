San Marino: più aderenza e più visibilità notturna garantite dalle nuove vernici per strisce pedonali

La nuova formula delle vernici utilizzate per le strisce pedonali del Titano: tema che è valso ad uno studente di Ingegneria Civile la laurea magistrale all'Università di San Marino. Giacomo Sacchi, 24enne di Riccione, ha infatti seguito – nel corso di un tirocinio presso l'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici - le prove sperimentali di tre nuove formule di vernice, utilizzate a Dogana. “In due casi su tre – riferisce una nota dell'Ateneo - si è assistito a un miglioramento relativo al bilanciamento fra l’aderenza e la visibilità garantita di notte, due parametri che di prassi vanno l’uno a scapito dell’altro. Al buio, quando le strisce vengono illuminate dai fari delle automobili, - prosegue la nota - delle microsfere di vetro contenute nella vernice riflettono il fascio luminoso rendendo il segnale stradale più visibile. Per avere più grip, d’altro canto, vengono inserite particelle di altri materiali”. Risultati talmente positivi che Aaslp ha avviato un percorso per la rivalutazione dei requisiti richiesti ai fornitori delle future vernici.