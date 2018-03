Scuola: a San Marino programmatori già dalle medie con Arduino

A San Marino i ragazzi diventano programmatori già dalle scuole medie. A Fonte dell'Ovo è stato presentato il progetto di formazione per l'uso della robotica con Arduino CT 101. E' questo il nome di uno strumento hardware che gli studenti possono programmare per realizzare giochi elettronici, far muovere robot e, quindi, sviluppare la capacità mentale di risolvere problemi. Sono 37 i ragazzi che fino a maggio sperimenteranno il progetto. Iniziativa che vede tra i partner la Camera di commercio e che è al secondo anno di sperimentazione.



mt



Nel video, le interviste al preside delle scuole medie, Ezio Righi, e al direttore della Camera di commercio, Massimo Ghiotti