21 marzo: giornata contro il razzismo, la commissione Pari Opportunità dai Capitani Reggenti

Domani, 21 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata per l'eliminazione della discriminazione razziale. Per sottolineare il valore della ricorrenza i Capitani Reggenti, Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni hanno ricevuto in udienza la Commissione per le Pari Opportunità. La coordinatrice Karen Pruccoli, introdotta dal Segretario di Stato Franco Santi, ha ricordato come nei più recenti rapporti dell'Ecri, in tutta Europa, gli episodi di razzismo stiano aumentando. “E anche la Commissione – spiega - si trova, suo malgrado, a prendere atto di sentimenti di intolleranza e xenofobia, finora rimasti latenti e oggi risvegliati in maniera preoccupante, espressi da una parte della cittadinanza sammarinese”. “San Marino – osserva la Pruccoli - forte della sua storia, deve continuare a farsi portavoce dei diritti umani di tutti. Per questo la Commissione Pari Opportunità – continua - chiede alle autorità politiche di valutare l’istituzione di un organismo preposto al monitoraggio dei fenomeni di intolleranza, di razzismo e di hate speech sul web, sui giornali e nella società civile”. Dalla Reggenza pieno sostegno all'istanza. Il Titano e il nostro popolo – dicono i Capi di Stato – sono chiamati ad adoperarsi per far sì che una antica tradizione di rispetto della vita e della dignità delle persone, soprattutto le più fragili, non soccomba di fronte alla diffidenza e alla volontà di erigere muri che la paura rischia di generare”.