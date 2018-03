Il palco delle Dame apre ai giovani cantautori

I Capitani Reggenti in visita privata al luogo simbolo della canzone d'autore.

L'evento in collaborazione con San Marino Rtv

Hanno accolto l'invito per una visita privata all'Osteria della Dame i Capitani Reggenti, Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni e non hanno nascosto l'emozione nel ripercorre la storia del luogo simbolo della canzone italiana d'autore, fondata da Francesco Guccini e da Padre Michele Casali, riaperta da pochi mesi, dopo oltre 30 anni.

Una occasione particolare, nel giorno del lancio alla stampa dell'evento che vedrà ancora una volta insieme l'Osteria delle Dame e San Marino RTV.

Per la festa del patrono di Bologna, San Petronio, il prossimo 4 ottobre, le Dame aprirà la porte e offrirà palco e atmosfera, per un giorno intero, a chi voglia far conoscere la propria musica. Brano inedito, in lingua italiana o dialetto. Prima ribalta, per una storia che continua: “Vogliamo portare su questo palco pieno di tradizione e di ricordi cose nuove – ha detto il Presidente dell'Associazione L'Osteria delle Dame, Andrea Bolognini – Offrire un palco storico per idee nuove”.

Aspettative alte di partecipazione (tutti i dettagli del regolamento verranno forniti entro il mese di aprile); non ci sarà un vincitore, ma solo segnalazioni da parte di una giuria di esperti. Non sarà un talent show, non una operazione commerciale, ma culturale. E in questo solco la collaborazione con la San Marino RTV, che trasmetterà sui propri canali l'evento: valorizzare un luogo della tradizione - e che il direttore di RTV Romeo candida ad essere iscritto tra i luoghi storici d'Italia-; per favorire giovani talenti in cerca di una occasione: “Per tutti quelli che in Italia e a San Marino hanno una canzone inedita nel cassetto e una chitarra da suonare – ha detto il dg di RTV, Carlo Romeo. Dare loro una occasione è anche un modo per vedere in quale direzione sta andando la musica oggi”.



AS



Nel video, le interviste al Presidente della "Associazione Osteria delle Dame", Andrea Bolognini e al Direttore di San Marino RTV, Carlo Romeo