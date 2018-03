22 marzo 1963: esce il primo album dei Beatles

Il leggendario gruppo inglese formato da John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison aveva già pubblicato due singoli: Love Me Do nell'ottobre 1962 e Please Please Me nel gennaio 1963.



Fu sull'onda di quest'ultimo singolo che aveva scalato le classifiche discografiche nel Regno Unito che la band inglese il 22 marzo 1962 lanciò il suo primo album, chiamato Please Please Me.



L'album venne registrato in sole quindici ore di lavoro, ad eccezione dei singoli che erano stati incisi nell'autunno precedente. A quei tempi i cantanti raramente componevano i brani interpretati nei loro album, e i 33 giri erano costruiti rilanciando un singolo di successo attorniato da materiale riempitivo di mediocre fattura. La cura e l'impegno in ogni singolo pezzo del disco rappresentavano dunque una grossa novità nel panorama musicale dell'epoca. Quattordici i brani contenuti che, da I Saw Her Standing There a Twist and Shout, portavano una carica esplosiva nel sound e nei testi.



Fu una rivoluzione per la scena musicale mondiale, in meno di un anno i Beatles cambiarono radicalmente le scelte musicali e i costumi dei giovani, con molti che imitavano la tipica capigliatura a caschetto dei "quattro". Il successo fu tale che, dopo due anni, furono insigniti del titolo di Baronetti dell'Ordine dell'Impero Britannico, per gentile concessione della regina Elisabetta II.