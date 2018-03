Symbol: scoppia la polemica sull'uso del nome del locale per le feste

A 15 anni dalla sua chiusura il Symbol è ancora “sulla bocca di tutti”. E' nata infatti una diatriba sull'utilizzo del nome dello storico locale di San Marino per promuovere serate di festa dentro e fuori dai confini.



A far scoppiare la polemica l'organizzazione di una serata all'Europa di Mercatino Conca dal nome “superemember Symbol”: nome usato in maniera impropria - accusa la famiglia Ercolani in un comunicato - “diffidiamo gli ideatori dal proseguire in un progetto che non ha nessuna identità e che non caratterizza in alcuna maniera il Symbol Club di San Marino - concludono. Se questo non avvenisse la Famiglia Ercolani si tutelerà nelle sedi opportune”.



Oggi, con una nota, rincara la dose lo staff che ha organizzato le feste all'ex Elettronics: la Symbol Reunion di San Marino si è svolta unicamente nel mese di Ottobre 2017 ed è stata organizzata da parte dello staff che per tanti anni ha contribuito a rendere famoso il club. Le serate successive e quella del prossimo 14 aprile, organizzate dallo stesso staff, non riportano il nome dello storico locale.



A stretto giro il post Facebook da parte della discoteca Europa nel quale puntualizza che la serata "Tributo" organizzata per il 14 non è party ufficiale riconducibile al locale in oggetto, ma un omaggio musicale a tutti i locali che hanno caratterizzato il territorio.