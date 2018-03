Il DOPPIO come mestiere: VARDA-JR, il lavoro d'autore, anche in Repubblica

San Marino Cinema porta al Concordia oggi e domani alle 21 il docu-film proposto anche dalla Cineteca di Bologna, VISAGES VILLAGES, di Agnès Varda e JR

La donna della Nouvelle Vague premiata con l'Oscar alla carriera e il Cartier-Bresson del nostro tempo insieme per VISAGES VILLAGES, visi e facce di paesi e città, in un docu-film-reportage per immagini (girate e stampate) montato da AGNES VARDA e fotografato da JR.

Strade oblique che misurano l'intera Francia sotto gli occhi di due artisti con lo stesso sguardo ma di diverse generazioni e altre arti-. Un film sulla vecchiaia (il passato) e sulla fotografia e il paesaggio (storia del cinema francese) in una commossa riflessione sul tempo.

Il mondo operaio e contadino che non c'è più... (quel poco che resta e che scompare cambiando).

Il CINETRENO su cui viaggiano i due stampa foto giganti sulla faccia di pellegrini anonimi che loro malgrado diventano protagonisti dell'OCCHIO COME MESTIERE in perenne migrazione.

Oggi il cinema si sposta dalla tv ai social media con internet cambia supporti ma continua a spiegare il presente stampandosi sulla rétina del cuore.

fz