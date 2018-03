Omaggio a Calvino in acrilico

In Galleria SAN MARINO-ARZILLI mostra cromatica tratta dalle CITTÀ INVISIBILI

Inaugurata alla Galleria San Marino di Palazzo Arzilli la personale di CARMINE GALIE'. Un omaggio a Italo Calvino del noto pittore abruzzese originario di Giulianova nella mostra CITTÀ (IN)VISIBILI a cura del critico Massimo Pasqualone. L'esposizione per la prima volta in Repubblica rimane aperta fino al 7 aprile. L'opera omonima anni Settanta di Calvino ispiratrice della ricerca pittorica di GALIE' è un rimando semantico allo strutturalismo applicato dal pittore ai suoi acrilici su tela. Tecnica mista combinatoria che richiama la scomposizione dell'oggetto ricreato artisticamente. Colori come suoni a sostituire le parole con i simboli delle città 'visitate' dall'autore. I quadri sono POLIEDRI con tanti spigoli cromatici creativi riempiti di poesia. Ogni città ha un nome di donna. Cittadine al femminile combinate in 11 luoghi nascosti della memoria. Come fece Marco Polo nel MILIONE lavorando sulla fantasia del Gran Khan e nel nostro caso dello spettatore.

