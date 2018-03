OPEN UniRSM: porte aperte per 2 giorni all'eccellenza

Giornate informative e formative al nostro ateneo ospiti nelle sedi dal 23 al 24 marzo in una full immersion universitaria per tutti

Porte aperte all'UniRSM due giornate divulgative e dimostrative all'Ateneo sammarinese inaugurate dal Segretario all'Università Marco Podeschi con i docenti dei corsi. OPEN DAY 2018 all'insegna delle lauree triennali e magistrali in DESIGN, DIGITAL MEDIA e INGEGNERIA. In pieno centro storico presso le sedi di Contrada Omerelli e Salita della Rocca ospiti e futuri studenti alla scoperta di corsi e studi con mostre e visite guidate. Piano didattico, organizzazione, prospettive. Attraverso le testimonianze di ex studenti, docenti, imprenditori e professionisti di settore un cammino informativo in due giornate. Percorsi formativi ingegneristici in gestione e costruzioni civili. Nuovo ciclo di studi sull'esempio americano in strategie digitali, internet e management. Excursus approfondito sul DESIGN vera e consolidata eccellenza sammarinese. Tutte le specialità prevedono esperienze lavorative in aziende e opportunità occupazionali.

fz