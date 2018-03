Dal film al teatro: la versione di MELCHIONNA-ARENA di "Parenti serpenti"

In scena domani (domenica 25 marzo) alle 21 al Nuovo di Dogana per il ciclo IDENTITÀ TEATRALI il testo di Carmine Amoroso PARENTI SERPENTI con Lello Arena e Giorgia Trasselli

“Risate e lacrime sono una somma di emozioni” - dice Arena - ma nel copione del regista Luciano Melchionna per VESUVIOTEATRO il soggetto PARENTI SERPENTI nato per il teatro torna al palcoscenico con alle spalle il successo cinematografico italiano della commedia nera tradotta e copiata in tutto il mondo.

Il format anni 90 di Monicelli e scarno e basato sulle falsità della vita. Il Natale affettuoso in famiglia smaschera parenti ipocriti e rapporti finti, sul filo dell'ironia, sino alla tragedia preparata dal dramma dei nonni dati in pasto a figli e nipoti.

Genitori e figli prima o poi si scambiano i ruoli con risultati alterni: comici, grotteschi addirittura violenti, in una giostra macabra di personaggi di casa pronti a coinvolgere il pubblico in platea facendo rientrare nella drammaturgia facce ed espressioni improvvisate e vere anche in scena.

fz



Interviste con:

LELLO ARENA Attore e LUCIANO MELCHIONNA Regista