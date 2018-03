25 anni di Associazione oncologica sammarinese: al Titano concerto con i grandi classici

Un concerto con in grandi classici della musica per celebrare i 25 anni dell'Associazione oncologica sammarinese. Ieri sera al teatro Titano il concerto lirico del tenore Stefano La Colla accompagnato, al pianoforte, da Davide Cavalli. Alla serata hanno partecipato i Capitani Reggenti. Sul palco le opere di grandi autori come Giuseppe Verdi, con brani da Un ballo in Maschera, Macbeth e Aida, e Giacomo Puccini, con pezzi da Tosca, Manon Lescaut e Turantot.