Domeniche in musica: con l'IMS il percorso per avvicinarsi alle opere più belle

Primo appuntamento con la rassegna delle "Domeniche in musica": a Murata una serie di appuntamenti dedicati all'arte sonora organizzati dall'Istituto Musicale Sammarinese per far avvicinare i cittadini all'ascolto delle opere più belle.



Si è partiti con Beethoven e il suo percorso sinfonico. Durante ogni incontro, curato da Michele Selva, vengono proposti contributi audio e video, con interventi musicali degli allievi dell'IMS. Domenica 15 aprile si proseguirà con Mozart e Da Ponte.