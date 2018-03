Le 12 donne: d'emigrazione e altre storie in mostra CARISP

Inaugurata in Galleria Carisp San Marino la mostra fotografica DOMANI AVRÒ TUE NOTIZIE? Sull'emigrazione femminile del secolo scorso con immagini di Luigi Burroni nata dalla collaborazione tra Museo dell'Emigrante e Archivio del Diario di Pieve S. Stefano

C'erano tutti, dirigenti di banca e fondazione ospiti del castello di Città, intorno ai rappresentanti di governo con il Responsabile alla Cultura e il Segretario per Gli Affari Esteri Nicola Renzi insieme all'ambasciatore d'Italia in Repubblica Guido Cerboni a testimoniare la storia.

LETTERE E MEMORIE prettamente femminili, storie di donne, che ci coinvolgono perché mamme, figlie sorelle: 12 narrazioni personali per immagini di lettere, diari intimi e famigliari, scritti sulla lontananza dagli affetti separati a forza dall'emigrazione.

Donne che raccontano (rassicurano, spiegano e confortano a distanza) la loro vita anche con disegni e ricami o fiori secchi del ricordo...

Memorare per non dimenticare dagli archivi dei centri di ricerca e diaristici sull'emigrazione di San Marino con le storie raccolte dai festival di Pieve Santo Stefano.

fz

Interviste con:

NATALIA CANGI Curatrice mostra

PATRIZIA DI LUCA Direttrice Museo Emigrante