L'EREDITÀ di FRIZZI: l'amore

È morto FABRIZIO FRIZZI fino all'ultimo in RAI dopo il malore dell'ottobre scorso era tornato alla guida del programma L'EREDITÀ

Combatteva con tenacia circondato dall'affetto di tutti. Sostenuto dalla famiglia dai colleghi e soprattutto dal grande pubblico televisivo, che sin dagli anni Ottanta lo ha seguito e amato apprezzandone le doti di umanità e simpatia. Viveva in semplicità di cuore diceva sempre con sincerità quel che sentiva: “la vita è meravigliosa: aiuterò la ricerca medica dopo quel che ho vissuto” nonostante i problemi cardiaci e la malattia che lo ha fermato a 60 anni. Un'emorragia cerebrale ha bloccato il suo cuore stanco. Circondato da tutta la sua bella famiglia (era stato sposato con Rita Dalla Chiesa prima di incontrare la moglie Carlotta), che attraverso il fratello Fabio lo ha ringraziato per “tutto l'amore donato”. Aveva condotto 73 programmi tv. Padrone di casa al concorso MISS ITALIA per 16 edizioni. Aveva cominciato con la tv dei ragazzi pomeridiana 35 anni fa. L'EREDITÀ su RAIUNO la sua vera casa dove era tornato ultimamente e dove rimarrà per sempre...

fz