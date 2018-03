Rimini creativa, dal 28 aprile al via la Biennale del Disegno

"Visibile e invisibile, desiderio e passione". Questo il titolo della Biennale del Disegno che sarà ospitata a Rimini dal 28 aprile al 15 luglio. La rassegna ospita 33 mostre e un percorso di 2.000 opere, che tocca tutti i processi creativi - disegno antico e moderno, fumetto e architettura, calligrafia e grafica, pittura, street art e cinema - scegliendo una traccia sotterranea come l'erotismo. Il centro storico della città sarà trasformato per l'occasione in un cuore pulsante della creatività: da Castel Sismondo al Museo della Città, dal Cinema Fulgor alla Far, dalla Domus del Chirurgo a Palazzo Gambalunga.



Tra le mostre, spicca l'esposizione di Vanessa Beecroft ospitata alla Far (Fabbrica arte Rimini) in piazza Cavour. Dopo aver individuato e reinterpretato il mondo delle donne attraverso i suoi celebri tableau vivant, Vanessa Beecroft ha ripreso a disegnare, a dipingere, e ha scelto la Biennale dei Disegno di Rimini per esporre una serie di opere nella mostra dal titolo ''Disegni americani''. Un altro appuntamento è al Castel Sismondo, la splendida Rocca Malatestiana, dove sono messi a confronto, attraverso due mostre dalla traccia erotica, i due maestri del Novecento: Federico Fellini e Pablo Picasso.



fm