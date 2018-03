Successo, divertimento e momenti di commozione, nello spettacolo PARENTI SERPENTI

IDENTITÀ TEATRALI non delude con l'ultimo appuntamento della rassegna in cartellone a Dogana ieri sera. Successo, divertimento e momenti di commozione, nello spettacolo PARENTI SERPENTI per la prima volta in Repubblica dopo le apprezzate repliche in Italia. La commedia amara messa in scena da Luciano Melchionna, protagonisti LELLO ARENA e GIORGIA TRASSELLI, è ispirata al famoso film di Monicelli del 1992. Il Natale in famiglia con figli e nipoti raccontato da nonno Saverio (Lello Arena) diventa una grottesca storia di falsità. I “SERPENTI” hanno incantato anche il pubblico sammarinese. Gli spettatori venuti anche dal circondario per l'unica replica sammarinese hanno applaudito a scena aperta l'intera compagnia teatrale partenopea guidata dall'esplosivo comico della SMORFIA.

