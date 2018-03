San Marino: Carlo Romeo presenta il nuovo libro di Paolo Mieli

Iniziativa promossa da Scudo Investimenti in collaborazione con San Marino Rtv

Cosa sta succedendo in Italia? A questa e ad altre domande risponderà sabato prossimo il giornalista Paolo Mieli, sollecitato dal Dg Carlo Romeo. L'appuntamento con il nuovo libro "Il caos italiano" è per il 31 marzo ore 18.00 al Grand Hotel San Marino.

Mieli, collaboratore della San Marino Rtv con il programma "Italiani di Carta", il giorno seguente, primo aprile, terrà l'orazione ufficiale per la cerimonmia di insediamento dei Capitani Reggenti.